Zu diesem Anlass: Erkrankte Prinzessin Kate erwägt Überraschungsauftritt

Kate unterzog sich um Jänner einer Operation am Bauchraum. Dabei sah sie sich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert und unterzieht sich daher einer präventiven Chemotherapie, wie sie via Videobotschaft im März erklärte.

So manch Royal-Fan dürfte aber die Hoffnung hegen, Catherine möglicherweise bei der Militärparade "Trooping the Colour" am 15. Juni zu Gesicht zu bekommen.

An Generalprobe wird Kate nicht teilnehmen

Ob es zu einem Überraschungsauftritt kommt, wird sich aber erst zeigen.

An der "Colonel's Review", der Generalprobe vor der alljährlichen Militärparade, wird Catherine jedenfalls nicht teilnehmen.

"Die Princess of Wales, die voraussichtlich erst dann zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren wird, wenn die Ärzte nach ihrer Krebsbehandlung Entwarnung geben, wird an der 'Colonel's Review', der traditionellen Probe am 8. Juni für 'Trooping the Colour' in Buckingham, nicht teilnehmen, sagt der Buckingham-Palast", schreibt der Adels_Experte Richard Palmer in einem Statement auf X (ehemals Twitter).

Als Catherine am 22. März erklärt hatte, dass sie wegen einer unbekannten Form von Krebs in Behandlung sei, bat sie um Zeit, Raum und Privatsphäre für ihre Familie. Der Palast hält sich bezüglich Informationen über ihren gesundheitlichen Zustand bedeckt.