Prinz Harry plant "großen Schritt" für Prinz Archie, der Fans freuen dürfte

Der britische Prinz Harry hofft für seine Kinder Archie und Lilibet auf eine künftige gute Beziehung zur Royal Family. Er wolle "eine Familie, keine Institution", sagte Harry 2023 dem US-Magazin People. "Deshalb würde mich natürlich nichts mehr freuen, als wenn unsere Kinder Beziehungen zu Mitgliedern meiner Familie aufbauen." Mit einigen hätten sie diese bereits, was ihn sehr freue.

Kürzlich reisten Sussexes, wie Harry und Meghan in Großbritannien auch genannt werden, nach Nigeria. Der Trip erinnerte an eine Reise des Paars nach Südafrika, kurz vor ihrem Ausscheiden von den Royals. Damals hatte Meghan in einem Interview ihr tiefes Unbehagen mit dem Leben als Mitglied der Königsfamilie offenbart. Nun sagte sie: "Es geht uns einfach großartig. Und wir sind glücklich, zu sehen, wie unsere Familie aufwächst und sich entwickelt. Natürlich, bin ich glücklich. Wir sind wirklich glücklich."

Archie und Lilibet bald mit ihren Eltern auf Reisen?

Für Meghan war der Trip auch eine Reise zu den eigenen Wurzeln. Sie hatte zuvor per Gen-Test eine 43-prozentige Abstammung aus Nigeria entdeckt. Archie und Lilibet zeigten Harry und Meghan im Rahmen des Trips nicht.