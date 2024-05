Prinzessin Kate mit der Familie unterwegs

Bei einer Chemotherapie handelt es sich um eine medikamentöse Therapie gegen Krebs. Die meist als Infusion oder Tablette verabreichten Medikamente werden Zytostatika genannt. Sie sollen Krebszellen daran hindern, sich zu teilen, und so ihre ungebremste Vermehrung stoppen. Eine sogenannte adjuvante Chemotherapie folgt in der Regel nach der Entfernung eines Tumors. Sie wird gegeben, um Krebszellen, die eventuell noch im Körper vorhanden sind, zu zerstören. Damit soll das Risiko eines möglichen Rückfalls verringert werden.

Die Sorge um die künftige Königin hält an. Wie ihr Schwiegervater teilte Kate bislang nicht mit, was sie genau hat. Als der Palast im Jänner mitteilte, dass Kate sich dem Eingriff am Bauch unterzogen habe, war noch von einer Rückkehr ins Rampenlicht nach Ostern die Rede. Angesichts ihrer Erkrankung, die danach entdeckt wurde, ist unklar, wie lange sie ausfällt.

Neue Doku

Catherine Elizabeth Middleton - genannt Kate - ist der Popstars unter den Royals. Sie hat auf Instagram rund 15 Millionen Follower und Followerinnen, ziert regelmäßig die Cover großer Modemagazine und ist für zahlreiche Mädchen und Frauen ein Vorbild. Die Dokumentation "Kate Superstar - Der Kampf ums royale Image" - als ORF-Premiere am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, um 21.05 Uhr auf dem Programm von ORF 1 - geht den Fragen nach, welches Frauenbild die Prinzessin von Wales vermittelt oder wie sie so beliebt werden konnte, und gibt Einblicke in die Maschinerie, die hinter der Marke "Kate" steht. Anschließend um 22.05 Uhr diskutieren bei Lisa Gadenstätter in "Drama Royal - Der Talk danach" unter anderem die Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey und die britische Politikwissenschafterin Melanie Sully über den Zustand und die Zukunft des britischen Königshauses.