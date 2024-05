Prinz Harrys 40. Geburtstag stellt ihn vor neues Problem: "Es gibt Grenzen"

Prinz Harry könnte neuerlich vor einem "Problem" stehen, berichtet die britische Yellow Press. Der Grund sei sein am 15. September anstehender 40. Geburtstag, so der Adelsexperte und Autor Tom Quinn .

Harry könnte mit Beatrice und Eugenie feiern wollen - aber nicht mit Andrew

"Wenn wichtige Mitglieder der königlichen Familie an Harrys 40. Geburtstag teilnehmen, dann werden es Beatrice und Eugenie sein, aber das ist ein Problem für Harry", sagte Quinn der britischen Boulevardzeitung Mirror. "Er würde seine Cousinen sicher gerne dabeihaben, aber er wird die Grenze bei Prinz Andrew ziehen." Dies könnte "Beatrice und Eugenie, die ihrem Vater gegenüber loyal sind, verletzen". "Harry braucht alle Freunde, die er kriegen kann, aber es gibt Grenzen", so Quinn. Mit Beatrice und Eugenie soll sich Harry nach wie vor gut verstehen.

Andrew ist nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen - das liegt daran, dass über ihn vorwiegend Schlechtes zu lesen ist. Seit einigen Jahren schon ist Andrew in Ungnade gefallen - wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Andrew, der 1982 aktiv im Falklandkrieg gegen Argentinien kämpfte, verlor seine Ehrentitel und tritt nicht mehr im Namen der Royal Family auf. Den direkten Ausschlag gab ein BBC-Interview, das als Befreiungsschlag gedacht war, aber als "car crash" endete. So heißt das in England, wenn etwas wirklich furchtbar läuft. Denn Andrews Erklärungen klangen unglaubwürdig und verschlimmerten die Lage nur noch.