Harry sagte offiziell "goodbye UK": Was wird einmal aus Prinz Archie und Lilibet?

Harrys eigene Beziehung zu seinem Vater König Charles III. und Bruder Prinz William gilt als enorm belastet. Thronfolger William stand etwas im Fokus der in Harrys Biografie "Spare" erhobenen Vorwürfe. Harry beschrieb darin ein verhärtetes, kompetitives Verhältnis und warf seinem Bruder unter anderem vor, ihn bei einem Streit körperlich angegriffen zu haben. Harry und Meghan leben in Kalifornien.

"Archie und Lilibet wird es wie Kinderstars gehen"

Wie viel Kontakt Charles zu seinen Enkelkindern hat, ist unklar. Harry und Ehefrau Meghan schützen das Privatleben ihrer Kinder - aktuelle Fotos gibt es nicht. Der britische Adelsexperte und Autor Tom Quinn glaubt, dass Archie und Lilibet einmal wenig Relevanz für die Gesellschaft haben werden. "Als Halb-Royals in Amerika mag es ein gewisses Interesse an ihnen geben, aber das wird sich schnell abnutzen in einem Land, das es schätzt, wenn man sich Reichtum hart erarbeitet, und das geerbte Privilegien ablehnt", so Quinn im Gespräch mit der Boulevardzeitung Mirror. Geschätzte würde man so nur, wenn man sich karitativ oder anderweitig beruflich betätige.