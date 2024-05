Freundin von Camilla: William boykottiert Treffen von Charles und Harry

Ein Freund von William erzählte daraufhin der Newsplattform Daily Beast: "Es ist ein Körnchen Wahrheit in dem, was Wyatt sagt. William würde aber nicht im Traum daran denken, seinem Vater zu sagen, was er in Bezug auf seinen anderen Sohn tun oder nicht tun darf. Aber es ist wahr, dass Charles' absolute Priorität die Monarchie ist." Charles werde Harry "angesichts des Ausmaßes von Williams Feindseligkeit gegenüber Harry" eher nicht einladen, ihn im Sommer auf Schloss Balmoral zu besuchen. "So sehr er das auch möchte", so der Insider. Freunde von Charles und Camilla haben gegenüber Daily Beast erklärt, dass die Vorwürfe, die Harry in seinen Memoiren gegen seine Stiefmutter erhoben hatte, Charles "zutiefst verletzt" hatten.