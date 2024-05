Prinzessin Kate kehrt nur unter einer Bedingung zu royalen Pflichten zurück

Kate erfreut über optimistischen Wirtschaftsbericht

Royal-Fans freuten sich am Mittwoch über die Nachricht, dass die Prinzessin von Wales erfreut sei, nachdem ihre Business-Taskforce einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem behauptet wurde, dass das Vereinigte Königreich wirtschaftliche Vorteile in Höhe von 45,5 Milliarden Pfund erzielen könnte, wenn Unternehmen der frühen Kindheit Priorität einräumen würden.

Die Bedeutung der frühen Kindheit ist zu Kates "Lebenswerk" geworden, nachdem sie sich mehr als ein Jahrzehnt lang für dieses Thema eingesetzt hat. Sie gründete die Taskforce im März 2023, um unternehmerische Maßnahmen in diesem Bereich anzukurbeln.

Die jüngste Nachricht weckte Hoffnung, dass Kate bald zu öffentlichen Aufgaben zurückkehren könnte.