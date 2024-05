Harrys Grund, Charles' Übernachtungs-Angebot abzulehnen, als Unsinn entlarvt?

Mittlerweile behaupten britische Medien, Charles sei sehr wohl bereit für ein Treffen gewesen. Berichten zufolge soll der Herzog von Sussex, wie Harry auch genannt wird, die Einladung seines Vaters abgelehnt haben, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Während der kurzen Reise übernachtete er daher in einem Hotel.

Jetzt heißt es dem Telegraph zufolge, Prinz Harry hätte Charles' Angebot abgelehnt, weil er Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit hatte. Hätte sich Harry entschieden, in einer königlichen Residenz zu nächtigen, hätte er sich an einem "sichtbaren Ort mit öffentlichen Ein- und Ausgängen und ohne Polizeischutz" aufgehalten.

In einem Hotel konnte er "ungesehen kommen und gehen".

Harrys Sicherheits-Argument ein großer "Unsinn"?

Es ist nicht bekannt, welche Residenz Harry angeboten wurde. Der Mirror spekuliert, dass St. James' Palace eine Möglichkeit gewesen sein könnte. Hier wohnt auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Anne hat dort ebenfalls ein Zimmer. Das Anwesen befindet sich außerdem direkt neben Clarence House, wo der König wohnt, wenn er in London ist. Somit hätten sich Vater und Sohn ungestört treffen können, während Wachleute das Anwesen bewachen, berichtet der Mirror, der dem Herzog von Sussex das Argument bezüglich mangelnder Sicherheitsvorkehrungen nicht so recht glauben will - und dieses als "Unsinn" bezeichnet.

Das britische Blatt betont, dass alle königlichen Residenzen über die modernsten Sicherheitssysteme verfügen.

Sussexes mussten Frogmore Cottage aufgeben

Harry und Meghan besitzen in Großbritannien keine Immobilie mehr, nachdem sie aufgefordert worden waren, ihren Zweitwohnsitz Frogmore Cottage zu räumen. Im April war bekannt geworden, dass Harry seinen Erstwohnsitz ganz offiziell in die USA verlegt hat. Das ging aus öffentlich einsehbaren Unterlagen des britischen Handelsregisters Company House hervor. Demnach ist Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex, wie er in Dokumenten der Organisation Travalyst bezeichnet wird, in den USA wohnhaft.