Zara Tindall hat eine jüngere Schwester, die niemand kennt

Die Kinder der britischen Prinzessin Anne , Peter Phillips und Zara Tindall , haben eine wenig bekannte jüngere Halbschwester. Stephanie Phillips ist die Tochter von Annes Exmann Mark Phillips und dessen zweiter Frau, die Vielseitigkeits- und Dressurreiterin Sandy Pflueger . Stephanie wuchs britischen Medienberichten zusammen mit ihren Halbgeschwistern auf dem Anwesen Gatcombe Park in Gloucestershire auf.

Auch Peter Phillips' Ehe scheiterte: 2020 wurde bekannt, dass er und seine Frau Autumn sich nach zwölf Jahren scheiden lassen. Die beiden würden im südwestenglischen Gloustershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen, hatte es in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes geheißen.

Stephanie ist selbst eine begeisterte Reiterin. Ihre Mutter hatte 1984 im Dressurteam der Vereinigten Staaten bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Prinzessin Anne - die Schwester von König Charles III. - hatte ihren Vater ebenfalls bei einem Reitturnier kennengelernt. Die beiden hatten im November 1973 in der Westminster Abbey geheiratet.

Die 26-jährige Stephanie, die in Worcester lebt, ist laut Mirror seit 2019 mit ihrem Partner William Hosier liiert. 2021 verlobte sich das Paar.

Ihr Stand innerhalb der Familie ermögliche es ihnen, dass sie sich unabhängiger äußern können als der Rest, sagte der PR-Experte Andy Barr gegenüber GB News. Das Paar mache gute Werbung für die königliche Familie. Barr erklärte, was den Zauber der Familie ausmacht: "Die königliche Familie wird durch Leute wie die Tindalls ergänzt. Die Tindalls stehen der königlichen Familie nahe genug, um zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber weit genug entfernt, um freier sprechen zu können. Jede öffentliche Interaktion der königlichen Familie mit den Tindalls sorgt für positive Schlagzeilen. Das liegt an der lustigen Familienatmosphäre, die Zara, Mike und ihre Kinder ausstrahlen."

Mike und Zara haben zwei Töchter und einen Sohn. Die jüngsten Mitglieder der Tindall-Familie haben Berichten zufolge eine enge Beziehung zu Prinzessin Charlotte, Prinz Williams und Prinzessin Kates Tochter.