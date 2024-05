Prinz William: Überraschende Andeutungen über Prinz Georges Zukunft

Dass George einmal auf dem Thron sitzen wird, haben ihm seine Eltern angeblich lange verschwiegen. Einem Freund der Familie zufolge wollten "William und Kate die Kinder so gut wie möglich schützen, insbesondere vor der Vorstellung, dass sie adelig sind und vor allem, was damit einhergeht". Gegenüber der britisch Sun gab die namentlich nicht genannte Quelle im vergangenen Jahr weiter an: "Tatsächlich wusste George lange nicht wirklich, dass er ein Royal ist (...)." Bei Veranstaltungen wie "Trooping the Colour" sei George früher gesagt worden, dass seine Ugroßmutter Elizabeth II. eben "eine ganz besondere, sehr beliebte Frau sei", die deshalb am Balkon des Buckingham-Palastes beklatscht werde.

Bekannt ist, dass George leidenschaftlicher Fußball-Fan ist. Ganz zum Leidwesen seines Vaters William ist er ein Anhänger des aktuellen Champions-League-Siegers und englischen Erstligisten Chelsea FC. "Ich sagte zu ihm, du kannst dir jeden Verein außer Chelsea aussuchen, also entschied er sich natürlich für Chelsea", verriet William einmal der BBC. Es wäre also nicht verwunderlich, sollte George seinem Vater eines Tages nicht nur auf dem Thron, sondern auch in der Rolle als Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) nachfolgen.