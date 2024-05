Prinz George und Charlotte müssen sich daheim an eine ungewöhnliche Spielregel halten

Auf ihr lastet eine besondere Verantwortung. Bei der Betreuung von Royals gilt es, zusätzliche Regeln zu beachten. Sie selbst bestehe etwa darauf, dass der royale Nachwuchs täglich in der Natur ist, auch wenn es regnet. "Die Kinder spielen viel im Freien. Sie fahren mit dem Fahrrad, spielen mit ihren Hunden und arbeiten auch ein bisschen im Garten. Ja, man wird schmutzig, wenn die Hände in der Erde stecken", sagte die Norland-Expertin und Autorin Louise Heren dem Hello!-Magazin. "Auch wenn es in Strömen schüttet, gehen die Kinder raus."

Die Geschichte Norlands begann in London: Lehrerin Emily Ward fing 1892 am Norland Place in der Hauptstadt an, junge Frauen in Kinderbetreuung auszubilden. Später entwickelte sich daraus das Norland College im westenglischen Bath, lange ein Kurort für die Wohlhabenden und noch heute berühmt für seine römischen Bäder.

Die Kinder von William und Kate erhalten laut Heren eine "no-nonsense"-Erziehung ("kein Unsinn"). Die jungen Royals haben um 19 Uhr Schlafenszeit und werden alle paar Tage mit neuen Lebensmitteln vertraut gemacht", sagte Heren einst zu Fabulous Digital.

"Adelaide Cottage" - das Windsor-Anwesen von William und Kate - wurde laut einem Bericht des US-People-Magazins 1831 von König Wilhelm IV. für seine Frau Adelaide in Auftrag gegeben. Das Grundstück der Royals soll etwa 265 Hektar umfassen - und bietet damit viel Platz zum Herumtollen für den royalen Nachwuchs. Dort soll sich Kate auch von ihrer Krebsbehandlung erholen.