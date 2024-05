Sexuelles Fehlverhalten: 16 Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen David Copperfield

Er ist einer der bekanntesten Zauberkünstler der Welt: In den 1970er Jahren wurde David Copperfield durch zahlreiche TV-Auftritte als Illusionist bekannt. Es folgte eine fulminante Karriere. Copperfield tritt jährlich in bis zu 600 Live-Shows in aller Welt auf und hat so viele Tickets wie kein anderer Solokünstler verkauft.