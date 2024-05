Tom Cruise: Schönheits-Chirurg plaudert OP-Geheimniss des Action-Stars aus

Der Körperbau von Tom Cruise sorgte zuletzt in den sozialen Medien für Spekulationen. Das sagen Experten.

Tom Cruise gilt als ehrgeiziger Workoholic, der bei Filmdrehs seine Stunts selbst ausführt. Kürzlich aufgenommene Bilder des Action-Stars zeigen aber, dass sein Körperbau nicht ganz mit dem anderer gleichaltriger Hollywood-Helden mithalten kann.

Aufnahmen, die den Schauspieler in einer Badehose an einem spanischen Strand zeigen, wurden in den sozialen Medien vielfach kommentiert. Einige User vermuteten, dass sich der Star einer Schönheitsoperation wie Implantaten oder sogar einer Fettabsaugung unterzogen haben könnte.

Jetzt haben auch plastische Chirurgen gegenüber der Daily Mail ihre Vermutungen geäußert, wie es sein kann, dass Cruises Oberkörper im Brustbereich sehr definiert und im Bauchbereich erschlafft erscheint (zu sehen hier). Tom Cruise: Schönheitschirurg geht von Fettabsaugung aus Laut Dr. David Hill, einem plastischen Chirurgen aus Chicago, könnte die schlaffe Haut um die Taille eine Folge einer Fettabsaugung sein. Bei der Fettabsaugung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem kleine Fettbereiche an Körperstellen abgesaugt werden. "Normalerweise treten bei einer natürlichen Gewichtsabnahme mit der Zeit weniger Falten und Unregelmäßigkeiten auf der Haut auf, da dies allmählich geschieht", erklärte Dr. Hill. "Bei der Fettabsaugung hat die Haut weniger Zeit, sich so stark zusammenzuziehen, weil sie unmittelbarer ist. Tom's Cruises schlaffe Haut könnte also ein Markenzeichen der [Fettabsaugung] sein."

Sollte sich der Action-Star tatsächlich einer Operation unterzogen haben, sei der Eingriff gut verlaufen, stellt der Beauty-Experte klar. "Ich sehe keine Anzeichen unregelmäßiger Konturen an seinem Körper, die auf eine schlechte Fettabsaugung hindeuten würden, aber es gibt eine verbesserte Muskeldefinition, die seine früheren Fotos widerspiegelt, als er jünger war." Dr. Howard Sobel, kosmetischer Dermatologe am Lenox Hill Hospital in New York, betont jedoch, es sei nicht möglich, mit Sicherheit zu sagen, ob Cruise eine Fettabsaugung hatte oder nicht. Seiner Meinung könnte die schlaffe Haut auch lediglich ein natürliches Zeichen des Alterns sein.

Mit zunehmendem Alter würden die Kollagen- und Elastinwerte in der Haut allmählich abnehmen, was dazu führe, dass die Haut an Festigkeit verliert und weniger fest wird. "Bei jedem 61-jährigen Mann würde man erwarten, dass die Haut etwas schlaffer wird, denn mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität", so Sobel. "Die Bereiche an der Brust und die Bereiche unter der Brust, die Haut um die Rippen und die Bauchmuskeln sind sehr oft die ersten, die ihre Elastizität verlieren, insbesondere bei Männern." Er fügt hinzu, dass schlaffe Haut eine oftmals eine Erscheinung sei, die bei Patienten auftritt, die viel Fett verlieren müssen – was bei Tom Cruise aber nicht der Fall ist.

So hält sich Tom Cruis fit Von Implantaten, wie es auf Social Media vermutet wurde, ist nicht die Rede. Tom Cruise ist aber bekannt dafür, auf einen gesunden Lebensstil und viel Sport zu setzen, um fit zu bleiben und seinen athletischen Körperbau aufrechtzuerhalten. Gegenüber Men's Health erklärte Cruise, dass er auf eine Reihe an Aktivitäten in seinen Fitness-Plan integriert hat, um in Form zu bleiben: "Seekajakfahren, Höhlenforschung, Fechten, Laufband, Gewichte, Klettern, Wandern. Ich jogge. Ich mache so viele verschiedene Aktivitäten." Der Schauspieler folge zudem einem fünftägigen Trainingsplan, der drei Tage Krafttraining und Cardio sowie zwei Tage beinhaltet, die aus Outdoor-Aktivitäten bestehen wie Wandern oder Fechten. Zu Cruises Lieblingsübungen gehören einarmiges Langhanteldrücken, Ausfallschritte mit Gewichten und Kreuzheben.

Personal-Trainer Nick Lower verriet gegenüber der britischen GQ, außerdem, dass der "Mission: Impossible"-Star das beste Fitness-Team der Welt um sich habe, das auf dem neuesten Stand der Fitnesswissenschaft und -technologie sei. "Ich weiß, dass er diese sehr teure High-End-Maschine verwendet, die beispielsweise nicht nur eine normale Brustpresse ist." "Anstelle eines 10er-Sets kann man also auch einen 5er-Satz machen, und man hat genauso viel Arbeit geleistet", so Lower. "Was auch immer er tut, es funktioniert. Man trifft ihn leibhaftig und er sieht 10 Jahre jünger aus."