Häuser und Autos im Überfluss: Das unfassbare Vermögen von Tom Cruise

Die Immobilien von Hollywoodstar Tom Cruise

Über die Jahre kaufte Cruise Berichten zufolge auch zahlreiche Immobilien, von denen er einige wieder verkaufte - was ihm zusätzliche Millionen einbrachte. Im Jahr 2013 verkaufte er etwa eine Eigentumswohnung in New York für drei Millionen US-Dollar, gefolgt vom Verkauf seiner Residenz in Hollywood Hills für rund elfeinhalb Millionen US-Dollar im Jahr 2015.

2016 verkaufte er ein weiteres Haus, was ihm über neun Millionen einbrachte, nachdem er 2006 das Anwesen in Beverly Hills für 30,5 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Seine jüngste Ergänzung zu seinem Portfolio sind mehrere Eigentumswohnungen, die er in Florida für fast zwölf Millionen US-Dollar gekauft hat.