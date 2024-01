"Qualvoll" und "Unerträglich": Gibt Camillas Nichte Hinweis auf Kates Erkrankung?

"Es ist isolierend, quälend und völlig unerträglich", zitiert Adels-Experte Richard Eden Camillas Nichte, die in der Kunstgalerie Hauser & Wirth in New York arbeitet, in seiner Kolumne "Eden Confidential" in der Daily Mail.

Jeden Monat nehme sie "hunderte" von Schmerzmitteln. "Ohnmacht, Erbrechen, Nächte und Tage auf dem Boden hockend und weinend. Darauf folgen intensive Wellen der Hilflosigkeit und Depression", schildert Shand ihre Zustände.

Hinweis auf Kates OP?

Shands anstehende Endometriose-Operation wird publik, nachdem sich Catherine einem Eingriff am Bauch unterziehen musste, der vom Palast nicht näher spezifiziert wurde. Kate wünsche sich die Wahrung ihrer Privatsphäre bezüglich ihrer medizinischen Daten. Der Kensington Palast hatte lediglich erklärt, dass es sich nicht um Krebs handle, nachdem im Internet darüber spekuliert worden war, dies vielleicht der Fall sein könnte.

Im Kommentarbereich unter dem Artikel häufen sich Spekulationen, ob es sich bei Richard Edens Enthüllung über Shands Endometriose-Erkrankung um einen indirekten Hinweis auf Kates Erkrankung handeln könnte. "Deutet diese Geschichte auf einen Zusammenhang mit Kates Fall hin?", fragt sich etwa ein Royal Fan.