Warum Kates Mutter Carole Middleton nicht bei ihr im Spital gesichtet wurde

In der Klinik wurden Kates Eltern aber nicht gesichtet. Im Interview mit dem britischen Sender TalkTV gab die Adelsexpertin Sarah Hewson an, warum das so sein könnte. "Es gibt mehrere Eingänge, durch die sie hinein- und hinausschleichen konnten, aber wir wissen, dass Carole und Michael Middleton da sind, vor allem, um mit den Kindern zu helfen. Etwa während William vielleicht seine Frau besucht. Die Middletons seien "eine eng verbundene Familie", die zusammenhalte, um Kate zu unterstützen. "Es ist eine große Operation, die sie hinter sich hat, und wir werden sie erst im April wieder in königlichen Diensten sehen." Nicht nur Kate hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern pflegen, auch William soll seinen Schwiegereltern eng verbunden sein.

"Die Prinzessin von Wales ist wieder zu Hause in Windsor, um sich dort weiter von ihrer Operation zu erholen“, hieß es in einer Mitteilung des Kensington-Palasts. "Sie macht gute Fortschritte." Downing Street sprach von einer "willkommenen Neuigkeit sowohl für die königliche Familie als auch für die Öffentlichkeit". Die Zeitung Sun will wissen, dass Kate vom Bett aus arbeiten will. Das Königshaus behandelt medizinische Informationen weitgehend privat. Kates Diagnose wurde daher nicht bekannt, es soll sich aber nicht um eine Krebserkrankung handeln.

Royals bedanken sich für Genesungswünsche

Die Prinzessin soll nun noch länger aussetzen. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie auf dem Gelände von Schloss Windsor, westlich von London, im Anwesen Adelaide Cottage. Kate und William, die offiziell den Titel Prinzessin und Prinz von Wales tragen, leben dort mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

"Der Prinz und die Prinzessin wollen ein großes Dankeschön an das ganze Team der London Clinic richten, vor allem an das engagierte Pflegepersonal, für die von ihnen geleistete Fürsorge", teilte der Palast mit. Die Familie sei weiterhin dankbar für die Genesungswünsche, die sie aus der ganzen Welt bekommen habe. Ähnlich äußerte sich Charles: "Seine Majestät möchte dem medizinischen Team und allen, die seinen Krankenhausbesuch unterstützt haben, danken und ist dankbar für all die freundlichen Nachrichten, die er in den letzten Tagen erhalten hat", hieß es vom Buckingham-Palast.