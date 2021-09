Carole Middleton: Wie Kate im Alter von 5 Jahren ihr Leben für immer verändern sollte

Von Kate zum Unternehmen inspiriert

Konkret sei es Kates fünfter Geburtstag gewesen, an dem die Idee zu "Party Pieces" geboren wurde. Auf der Suche nach Zubehör für die Feier ihrer Tochter war Carole von der Auswahl, die sie damals in den Geschäften fand, wenig begeistert. "Alles, was ich finden konnte, waren einfache Clownteller", sagte sie. "Mir wurde klar, dass es eine Marktlücke für Partyzubehör gab, das nicht zu teuer war und gut aussah. Also beschloss ich, meine eigenen Dinge zu entwerfen.

Zunächst sei sie von diversen Händlern abgewiesen worden. Aufgeben wollte sie dennoch nicht. So beschloss sie, ihrer Leidenschaft von zu Hause aus nachzugehen und ihr Geschäft von ihrem Küchentisch in Berkshire aus zu starten - und die Produkte im Kindergarten ihrer Kinder zu bewerben. Und ihr Plan sollte aufgehen. 35 Jahre später gibt es "Party Pieces" immer noch.