König Charles spricht über unangenehme Nebenwirkung seiner Krebsbehandlung

Großbritanniens König Charles III. hat einen seiner militärischen Titel an sein Sohn Prinz William abgegeben. Der Monarch übergab seinem ältesten Sohn am Montag die Ehrenleitung der Heeresfliegertruppe, die er selbst rund 30 Jahre innehatte. Thronfolger William ist damit künftig Colonel-in-Chief des Army Air Corps. Fotos zeigten die beiden vor einem Kampfhubschrauber auf einem Militärflugplatz in Südengland.