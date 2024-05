Harrys Antwort auf die Frage: "Sind Sie froh, wieder zuhause zu sein?" kam schnell

Der britische Prinz Harry feierte am Mittwoch in seiner früheren Heimat Großbritannien das zehnjährige Bestehen der Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten und Soldatinnen.

Der 39-Jährige war am Abend unter dem Applaus Schaulustiger an der St.-Paul's-Kathedrale in der Londoner City zu einem Dankgottesdienst eingetroffen. Zuvor habe er dem britischen Nachrichtenportal Express.co.uk zufolge eine andere Veranstaltung besucht, bei der ein wartender Kameramann habe wissen wollen: "Sind Sie froh, wieder zu Hause zu sein?"