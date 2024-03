Christina Applegate über Krebs: "Alles, was ich gesagt habe, war eine verdammte Lüge"

Durch die Rolle von "Dumpfbacke" Kelly Bundy in der Fernsehserie "Eine schrecklich nette Familie" erlangte Christina Applegate internationale Bekanntheit. Seit einiger Zeit machen der aus Los Angeles stammenden Schauspielerin jedoch gesundheitliche Probleme zu schaffen.

2008 hatte sich die Schauspielerin nach einer Krebsdiagnose beide Brüste abnehmen lassen. 2017 hatte sie dann Eierstöcke und Eileiter entfernen lassen, um einer erneuten Erkrankung vorzubeugen. 2021 machte Applegate bekannt, an der Nervenkrankheit Multiple Sklerose zu leiden.

Applegate bereut, nicht offener über Brustkrebs gesprochen zu haben

Jetzt sprach Applegate zum ersten Mal ausführlich über ihre frühere Brustkrebsdiagnose.

In der neuesten Folge des "Armchair Expert"-Podcasts brachte die 52-Jährige gegenüber Moderator Dax Shepard zum Ausdruck, dass sie es bereue, nicht offen und ehrlich darüber gesprochen zu haben, was sie nach ihrer Diagnose und der Doppelmastektomie im Jahr 2008 gefühlt hat.

"Ich habe diese Lektion auf die harte Tour gelernt, denn als ich 2008 mit 36 ​​Jahren an Brustkrebs erkrankte, ging ich aus und war das gute Mädchen, das sagte: 'Oh, ich liebe meine neuen Brüste', die total vernarbt und verdammt sind", sagte sie. "Was habe ich mir dabei gedacht?"