Am Wochenende: Ausschlafen gegen die Depression?

Demnach neigen Menschen, die an ihren freien Tagen ordentlich ausschlafen, seltener zu depressiven Symptomen – Antriebsverlust, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit oder Angstgefühlen etwa. Ausgewertet wurden Daten von über 7.700 Personen, die im Zuge der "National Health and Nutrition Examination Survey", einer großen US-Gesundheitsstudie, Angaben zu Wohlbefinden und Schlafverhalten machten. Die Wahrscheinlichkeit für Depressionen war bei den ausgeschlafenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern um rund 40 Prozent geringer. Kausale Schlüsse lassen sich daraus nicht ableiten, betonen die Forschenden. So sei es zwar denkbar, dass die nachgeholte Nachtruhe tatsächlich Depressionen ausbremst. Plausibel erscheint aber auch, dass psychisch stabile Menschen besser in der Lage sind, sich an Wochenenden Zeit zum Ausschlafen freizuschaufeln.

Aufstehen nach Lust und Laune

Zur Vorsicht bei der Interpretation mahnt auch Schlafforscherin Brigitte Holzinger. An Wochentagen und Wochenenden komplett kontrastierende Schlafroutinen zu pflegen, sei nicht ratsam. "In Studien hat sich gezeigt, dass Menschen, die am Wochenende beträchtlich länger schlafen, beispielsweise bis in die Mittagsstunden hinein, eher zu Stoffwechselerkrankungen neigen", erklärt die Somnologin vom Institut für Bewusstseins- und Traumforschung und der MedUni Wien. Es sei anzunehmen, dass derartige "Rhythmus-Irritationen", wie Holzinger es nennt, auch mental belasten.

Fakt sei aber: "Die allermeisten Menschen sammeln von Montag bis Freitag ein gewisses Schlafdefizit." Samstags und sonntags das Gefühl zu haben, sich keinen Wecker stellen zu müssen und geringfügig (unter zwei Stunden) länger liegen zu bleiben, könne der Stimmung sehr wohl zuträglich sein. Aufzustehen, wann man aufstehen will, "ist ein Riesenluxus", bringt es Holzinger auf den Punkt.