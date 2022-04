Warum Wasser trinken gut für das Herz ist

Volkskrankheit auf der Spur

Bei einer Herzinsuffizienz handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die auftritt, wenn das Herz nicht mehr genügend Blut für die Versorgung des Körpers pumpt. Alleine in den USA betrifft das mehr als 6,2 Millionen Amerikaner, etwas mehr als zwei Prozent der Bevölkerung. Sie ist bei Erwachsenen ab 65 Jahren häufiger anzutreffen.

Nach Vorab-Analysen achteten die Forscher auf einen Zusammenhang zwischen Dehydrierung und Herzfibrose - einer Narbenbildung im Herzgewebe - und suchten in groß angelegten Bevölkerungsstudien nach ähnlichen Zusammenhängen. Zunächst analysierten sie die Daten von mehr als 15.000 Erwachsenen im Alter von 45 bis 66 Jahren, die zwischen 1987 und 1989 an der Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)-Studie teilnahmen und über einen Zeitraum von 25 Jahren Informationen von Arztbesuchen weitergaben.

Bei der Auswahl der Teilnehmer für ihre retrospektive Untersuchung konzentrierte sich das Team auf jene, deren Hydratationswerte innerhalb eines normalen Bereichs lagen und die zu Beginn der Studie nicht an Diabetes, Fettleibigkeit oder Herzversagen litten. In die endgültige Analyse wurden etwa 11.814 Erwachsene einbezogen, von denen die Forscher feststellten, dass 1.366 (11,56 Prozent) später eine Herzinsuffizienz entwickelten. (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen.)