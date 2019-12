Erstmals in Österreich Herz nach Stillstand für Transplantation "reanimiert"

Nachdem die behandelnden Ärzte und die Familie das Therapieende beschlossen hatten, wurde die Herz-Lungen-Maschine abgestellt, die künstliche Unterstützung des Blutkreislaufs damit gestoppt. "Es hat rund zehn Minuten gedauert, bis das Herz aufgehört hat zu schlagen." Nach Einsetzen des Herzstillstandes muss gesetzlich zehn Minuten gewartet werden, ob der Herzstillstand tatsächlich unumkehrbar ist. Danach stellten die Anästhesisten den Tod fest.

"Anschließend dauerte es weitere drei Minuten, bis die Herzchirurgin Arezu Aliabadi das Herz zuerst mit einer Kühllösung durchspülen, entnehmen und an die Maschine anhängen konnte", erläutert Zuckermann.

"Begann sofort zu schlagen"

In dieser wurde es folglich mit sauerstoffreichem Blut und Nährstoffen durchspült: "Es begann sofort zu schlagen und hat sich überraschend rasch erholt. Das war auch für uns faszinierend zu sehen." Erst als die Ärzte sahen, wie gut sich das Herz erholte und dass die Pumpleistung ausreichend war, wurde die Entscheidung getroffen, es für eine Transplantation zu verwenden. Beim Transport in einer Kühlbox, wie bisher üblich, wäre es nicht möglich gewesen, die Herzfunktion zu überprüfen.

Empfänger ist ein 61-jähriger Patient am Wiener AKH aus Niederösterreich. Er hat den Eingriff gut überstanden.

Zuvor hatten die Ärzte des Wiener AKH das System an drei hirntoten Spendern getestet – bei ihnen hatte das Herz aber noch geschlagen.

Längere Transportmöglichkeiten

Für das neue System gibt es aber auch noch einen zweiten Einsatzbereich: In einer Kühlbox kann ein Spenderherz rund vier Stunden aufbewahrt werden – mit dem neuen System deutlich länger. Bereits 2007 wurden im Rahmen einer Studie in Wien einige Transporte damit durchgeführt. Die längste Zeit, die ein Herz in Wien in dieser Maschine war, betrug rund sechs bis sieben Stunden.

Österreich zählt zu den ersten Ländern, die dieses System in größerem Rahmen einsetzen werden. "Wir bekommen immer wieder Organe aus dem Ausland angeboten, die wir bisher wegen einer zu langen Transportzeit ablehnen mussten. Mit dem neuen System können wir den Pool an potenziellen Spendern ausweiten und Organe akzeptieren, deren Annahme wir uns bisher nicht getraut haben."