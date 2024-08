Schock bei "Swifties": Was eine Psychologin Kindern und Eltern rät

Nach der kurzfristigen Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien ist die Enttäuschung bei Fans aller Altersklassen groß. Viele haben ein Jahr lang auf den Tag hingefiebert und sind aus dem Ausland angereist. Sätze wie "Ich kann nicht aufhören zu weinen" oder "Mein Herz ist gebrochen" waren am späten Mittwochabend in den sozialen Medien zu lesen.

Jüngere "Swifties" wurden am Morgen danach von den schlechten Nachrichten geweckt. Zur Trauer über das abgesagte Musikspektakel mischen sich bei vielen Wut, Schock, Ängste und Unsicherheiten: Wie groß ist die Terrorgefahr in Österreich? Wieso schaffen es ein paar Jugendliche, drei Mega-Events zu vereiteln?

Wie sicher sind wir?

"Das Geschehene löst bei unserem Nachwuchs starke Gefühle aus, die für sie sehr belastend sein können. Umso wichtiger ist es, sie mit diesen Eindrücken und Gefühlen nicht allein zu lassen", sagt Lena Kaiser, Psychologin und Beraterin beim Portal elternseite.at. Die zugehörige Notrufnummer 147 steht für alle jungen Swifties, die sich gerade überwältigt fühlen, rund um die Uhr, kostenlos und anonym zur Verfügung.

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vor vier Jahren hat das Thema auch in Österreich "eine andere Bedeutung bekommen", sagt die Kinderpsychologin und Psychotherapeutin Martina Bienenstein. "Damals ging es vielen sehr schlecht, das habe ich hautnah in der Praxis miterlebt."