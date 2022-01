Spenderlunge nach Covid: Wenn Menschen ein neues Leben bekommen

Mai 2020: Ein Team der Klinik für Thoraxchirurgie von AKH und MedUni Wien transplantiert einer 44-jährigen Kärntnerin eine Lunge. Sie war die erste Patientin mit Lungenversagen nach Covid-19 in der westlichen Welt, die eine neue Lunge erhielt. Mittlerweile wurden an der Klinik bereits 24 derartige Eingriffe durchgeführt – ein Spitzenwert. In ganz Europa sind es rund 40, in Nordamerika 100, berichtet Klinikleiter Konrad Hötzenecker.

KURIER: Wie geht es der ersten Patientin – und auch allen anderen?

Konrad Hötzenecker: Der ersten Patientin aus Kärnten geht es sehr gut, was die Lunge betrifft, hat sie gar keine Probleme mehr. Sie kann wieder ihr normales Leben leben. Das gilt auch für die meisten der anderen Patienten. Alle, die diesen sehr komplexen Eingriff überleben, haben eine sehr gut Langzeitprognose. Einen Großteil der Patienten, die ohne die Transplantation sterben würden, können wir retten.