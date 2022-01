Covid-Lunge: Wie eine Transplantation einen 50-Jährigen rettete

Erwin Herndl aus Obergrünburg, OÖ, erinnert sich an den Tag ganz genau: Am 28. 11. 2020 wurde bei seiner Frau eine Corona-Infektion bestätigt – sie arbeitet in einem Altersheim in Grünburg. „Sie musste sich einen Tag mit etwas Fieber hinlegen, das war es bei ihr. Deshalb habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Ich dachte mir: Ich habe 30 Jahre am Bau gearbeitet, nie eine Grippe gehabt, sollte ich mich bei ihr anstecken, wird mir Corona schon nichts tun. Das wird schon nicht so schlimm werden.“ Es kam anders.