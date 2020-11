SOS der Psyche: Wo Krisengebeutelte jetzt Hilfe finden

Begleitung am Display

Für gewöhnlich dürfen Psychotherapeuten nicht aus der Ferne behandeln. Schon zu Beginn der Corona-Krise wurde dieses Verbot aufgehoben. Die sogenannte Teletherapie gewinnt auch in der Ambulanz zunehmend an Bedeutung: „Jeder, der entweder Risikopatient ist, gefährdete Angehörige hat oder angesichts der Lage eine virtuelle Therapie bevorzugt, wird selbstverständlich telefonisch oder per Videochat begleitet.“

Eine Online-Therapie wird über Softwares wie Therapsy oder Zoom organisiert, der Ablauf bleibt unverändert. Dass auch sie wirkt, haben Psychologen der Universität Salzburg kürzlich mit einer Studie ermittelt. „Das Angebot wird als enorm entlastend erlebt“, weiß Daimel von positiven Rückmeldungen zu berichten. Auch, wenn Online-Kontakte „das persönliche Gespräch nie dauerhaft ersetzen können“.

Psychosoziale Unterstützung ist dieser Tage gefragt wie nie. Laut WHO steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen durch den Ausnahmezustand stark an. „Die Pandemie ist ein für uns alle noch nie da gewesenes Ereignis, das uns hohe Anpassungsleistungen abverlangt“, sagt Daimel. Vieles, was sonst Entlastung bringt – Freunde treffen, Reisen, Restaurantgenuss, Zerstreuung im Theater oder Kino –, ist jetzt nicht möglich. Das sorgt für Verunsicherung, Stress und Angstgefühle. „Psychisch nicht aus dem Gleichgewicht zu kippen, ist eine Herausforderung“, sagt der Experte. „Man fühlt sich ausgeliefert, hilflos, eingeschränkt und bevormundet. Das hat Auswirkungen auf das seelische Wohlbefinden.“

Nicht jede depressive Verstimmung sei automatisch eine krankheitswertige Störung: „Wenn man aber die Tagesstruktur nicht mehr aufrechterhalten kann, sich kraft-, mut- und antriebslos fühlt, und Angst, Wut oder Resignation überhandnehmen, sollte man sich Hilfe holen.“