Sonnencremen fürs Gesicht: Mängel beim UV-Schutz festgestellt

Eine weitere Sonnencreme scheiterte am UVA-Schutz, was zu einer "weniger zufriedenstellenden" Bewertung führte. UVA-Strahlung ist eine der Hauptursachen für Falten und ebenfalls ein Faktor für Hautkrebs.

Das Produkt von Piz Buin (Hydro Infusion Sun Gel Cream Face 50SPF) enthielt zudem laut Konsumentenschutz als einziges im Test die Stoffe Homosalat und Octocrylen. "Diese Chemikalien stehen in der Kritik, weil sie zu den sogenannten potenziell endokrinen Disruptoren gehören", erläuterte VKI-Expertin Birgit Schiller. "So werden Substanzen bezeichnet, die in den Hormonhaushalt eingreifen." Die Firma Piz Buin teilte auf Nachfrage mit, dass das Produkt seit 2022 nicht mehr hergestellt wird. Trotzdem könne es sich noch im Verkauf befinden.

Umweltschutz: Beste Note nur "durchschnittlich"

In Sachen Umweltschutz war die beste vergebene Note nur ein "durchschnittlich", das die Produkte von Bioderma und Avène erhielten. Denn die eingesetzten UV-Filter würden "die Umwelt nicht gerade schonen", meinen die Konsumentenschützerinnen und -schützer. Man könne aber trotzdem nicht von der Verwendung abraten. "Einen alternativen wirksamen UV-Schutz gibt es derzeit nicht und das Risiko, durch die Strahlung an Hautkrebs zu erkranken, ist einfach zu groß", wurde betont.