So leben Sie zehn Jahre länger gesund

US-Forscher der Harvard T. H. Chan School of Public Health analysierten für ihre im British Medical Journal erschienene Arbeit die Daten von 111.000 Personen, die seit mehr als 20 Jahren regelmäßig medizinisch untersucht werden. Speziell schauten sie sich an, in welchem Alter Herzkreislauf-Leiden, Typ-2-Diabetes und Krebs auftraten:

Gesunde Frauen, auf die im Alter von 50 Jahren vier oder fünf dieser positiven Lebensstilfaktoren zutrafen, konnten mit 34 weiteren gesunden Jahren rechnen. Hielten sie sich an keinen dieser fünf Faktoren (waren sie übergewichtig, machten sie kaum Bewegung, etc.), waren es lediglich 24 gesunde Lebensjahre.

Gesunde Männer, die mit 50 vier oder fünf dieser Lebensstilfaktoren beachteten, hatten im Schnitt 31 weitere gesunde Jahre vor sich – andernfalls waren es nur 24.