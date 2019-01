Wer sich täglich bewegt, lebt länger

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wissenschaftler einer „Medizinischen Universität“ in den Niederlanden haben

vor Kurzem eine Untersuchung gemacht.

Dabei ging es darum, wie Menschen ein längeres Leben

haben können.

Die Wissenschaftler untersuchten die Daten von 120 000 Teilnehmern

seit dem Jahr 1986.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass schon 60 Minuten Bewegung

Frauen und Männer dabei helfen, ein hohes Alter zu erreichen.

Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass nicht nur Sport

für ein längeres Leben hilfreich ist.

Auch mit dem Hund spazieren gehen und mit dem Fahrrad

zur Arbeit fahren zählt als Bewegung.

Es hilft auch, wenn man im Garten arbeitet.

Wenn Frauen und Männer täglich 60 bis 90 Minuten Sport machen,

haben sie eine höhere Chance, 90 Jahre alt zu werden.

Wenn sie täglich weniger als 30 Minuten Sport machen,

ist diese Chance nicht so groß.

Von 120 000 Menschen waren ungefähr 4 200 Frauen und

ungefähr 3600 Männer zwischen 68 und 70 Jahre alt.

Die Wissenschaftler untersuchten, wie viel Sport sie täglich

gemacht haben und ihr Gewicht.

Die Wissenschaftler untersuchten

die älteren Menschen bis zum Alter von 90 Jahren

oder bis zu ihrem Tod, falls sie vorher starben.

Ältere Frauen, die jeden Tag zwischen 30 und 60 Minuten

Bewegung machten, hatten eine höhere Chance,

90 Jahre alt zu werden.

Frauen, die weniger Sport machten, wurden nicht so alt.

Die Wissenschaftler sagen, dass für Frauen

1 Stunde Sport jeden Tag am besten ist.

Für ältere Männer sind 90 Minuten Bewegung am Tag am besten,

um lange zu leben.

Die Wissenschaftler betonten auch,

dass für die Untersuchung nur auf vorhandene Daten

zurückgegriffen wurde.

Es wurde nicht untersucht,

ob die Testpersonen rauchten oder Alkohol getrunken haben.

Die Wissenschaftler finden jedoch,

dass man die Ergebnisse der Untersuchung aufgrund

der vielen Teilnehmer trotzdem ernst nehmen kann.