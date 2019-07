Warum Sie heute noch auf vier Bissen verzichten sollten

Resultat: Fast die Hälfte der Probanden aus der 90-Minuten-Gruppe und ein Viertel aus der intensiveren Trainingsgruppe nahmen überhaupt nicht ab – oder legten sogar Kilos zu. Die anderen reduzierten zwar ihr Gewicht – aber die meisten deutlich weniger, als angesichts ihres Trainingsumfanges zu erwarten gewesen wäre.

Täglich eine Semmel zu viel

Der Grund: Die 90-Minuten-Trainingsgruppe hatte ihre tägliche Energieaufnahme um ca. 90, die 210-Minuten-Gruppe um 125 Kilokalorien täglich erhöht. „Diese im Schnitt 100 Kilokalorien entsprechen lediglich vier Bissen von den meisten Lebensmitteln“, wird Studienleiter Tim Church in der New York Times zitiert. Anders gesagt: Bereits eine regelmäßige geringfügige zusätzliche Energieaufnahme im Ausmaß von knapp einer trockenen Semmel am Tag macht den Unterschied aus. "Diese lediglich 100 Kilokalorien täglich summieren sich einfach mit der Zeit und reduzieren die Auswirkungen des Kaloriensverbrennens durch die Bewegung", betont Church.