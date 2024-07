Abnehmwirkstoff Semaglutid: Steigt das Risiko für eine Augenerkrankung?

Der appetitzügelnde Wirkstoff "Semaglutid" soll Menschen mit starkem Übergewicht und Typ-2-Diabetes beim Abnehmen helfen: Semaglutid senkt den Blutzuckerspiegel und erhöht das Sättigungsgefühl. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Studien zu positiven "Nebeneffekten" - wie weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen - publiziert. Jetzt zeigt die Studie eines internationalen Forscherteams ein mögliches Risiko auf: Demnach könnte Semaglutid das Risiko für eine seltene Augenerkrankung erhöhen , wie die im Fachjournal Jama Ophthalmology veröffentlichten Daten zeigen. Die Forscher betonen aber, dass es für eine endgültige Aussage zu früh ist und weitere Untersuchungen notwendig sind.

Weitere Studien zu Semaglutid sind erforderlich

Joseph Rizzo, Professor für Augenheilkunde an der Harvard Medical School und einer der Studienautoren, erklärte in einem Interview für die BBC: "Unsere Ergebnisse sollten als signifikant, aber vorläufig angesehen werden, da zukünftige Studien erforderlich sind, um diese Fragen in einer viel größeren und vielfältigeren Population zu untersuchen."

Die australische Pharmakologin Margaret Morris weist in einem vom Science Media Center Australien veröffentlichten Kommentar zu der Studie darauf hin, dass die Gruppe, der Semaglutid verschrieben wurde, im Schnitt älter war als die andere Gruppe. Auch sei es möglich, dass Semaglutid generell Personen mit einem schlechteren Gesundheitszustand verschrieben worden sei.

Laut dem BBC-Bericht erklärte der Hersteller von Semaglutid, die dänische Pharmafirma Novo Nordisk, dass in der Studie nicht berücksichtigt worden sei, ob die Patienten rauchten oder wie lange sie schon an Diabetes litten. Außerdem habe es Probleme bei der genauen Kodierung und Identifizierung von Fällen der Augenerkrankung gegeben.