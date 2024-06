Abnehm-Spritze Semaglutid senkt Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Semaglutid als sogenannter GLP-1-Rezeptor-Agonist wurde ursprünglich als Medikament für Typ-2-Diabetiker entwickelt. Doch die Wirkung geht offenbar weit über die Blutzuckersenkung hinaus. "Es ist bisher unbekannt, ob eine Reduktion des Herz-Kreislauf-Risikos durch Semaglutid unabhängig vom HbA1c-Wert zu Beginn zustande kommt", schrieben die Forschenden in der Zusammenfassung ihrer Studie im Fachblatt Diabetes Care . Der HbA1c-Wert ist jener Blutparameter, der mittelfristig Auskunft über die Blutzuckereinstellung gibt.

In der Studie wurden die Daten von 17.604 Probanden der sogenannten SELECT-Untersuchung ausgewertet. Sie waren im Mittel 61,6 Jahre alt, 72,3 Prozent waren Männer. Alle waren nicht an Diabetes erkrankt, zum Teil aber sogenannte Prädiabetiker. Alle hatten eine diagnostizierte Herz-Kreislauf-Erkrankung aufgrund von Atherosklerose (Gefäßverkalkung). Der mittlere BMI-Wert lag bei etwa 33, was Adipositas (ab einem BMI-Wert von 30) entspricht. Die Hälfte der Probanden wurde mit wöchentlich 2,4 Milligramm Semaglutid (Injektion unter die Haut) behandelt, die andere Hälfte bekam ein Placebo.