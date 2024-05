Fett-Weg-Spritze: Laut Studie nach vier Jahren um zehn Prozent weniger Gewicht

Die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk sorgt nach Angaben des dänischen Pharmakonzerns für eine nachhaltige Gewichtsreduktion bei Langzeitpatienten. Demnach hätten Personen nach einer Behandlungsdauer von vier Jahren durchschnittlich zehn Prozent ihres Gewichts verloren, teilte das Unternehmen bei der Vorstellung neuer Langzeitdaten am Dienstag mit.

Längste Studie bixsher

Dies sei die längste Studie, die der Konzern jemals zu dem Wirkstoff mit Bezug zu Gewichtsverlust vorgenommen habe, sagte Novo-Entwicklungsleiter Martin Holst Lange. „Wenn der Großteil des Gewichtsverlusts einmal erreicht ist, kommt es nicht zu einer Gewichtszunahme, wenn man bei der Behandlung bleibt.“ Mit den neuen Daten im Gepäck könnte der Konzern einen Schritt zu einer Erstattung des Mittels durch Krankenkassen näherkommen - oder zumindest seine Argumente stärken, um Regierungen und Versicherungen davon zu überzeugen.

Wegovy in Österreich derzeit nicht erhältlich

In Österreich (wie in den meisten EU Ländern) ist Wegovy derzeit nicht erhältlich, heißt es bei der österreichischen Adipositas-Gesellschaft. Ozempic, das ebenfalls von NOvo Nordisk produziert wird, hingegen wird nur in bestimmten Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 und Adipositas von der Sozialversicherung übernommen, wenn es chefärztlich bewilligt wurde. Außerhalb dieser Kriterien ist es zwingend rezeptpflichtig, auf „Privatrezept“ können monatliche Kosten von 140 bis 300 Euro entstehen.