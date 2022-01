Omikron-Welle: Tage der Entscheidung

"Die nächsten Tage/Wochen werden entscheidend sein." Ein Satz, beinahe schon mit Kultstatus, den man vom ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Zuge der Pandemiebekämpfung immer dann gehört hat, wann immer er versucht hat, Land und Bevölkerung weiter zum Durchhalten zu animieren - und das war oft der Fall. Aktuell ist wohl wieder einer dieser Augenblicke, in denen Anschober gesagt hätte: "Die nächsten..."

Die fünfte Welle hat Österreich voll im Griff, es gibt so viele Neuinfektionen wie seit Wochen nicht mehr. Gestern, Sonntag, wurden wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden behördlich registriert. 15.000 bis 16.000 können es nach Prognosen täglich werden. Kanzler Karl Nehammer rechnete im KURIER-Interview gar mit mehr: "Wir rechnen in den kommenden Tagen mit Infektionszahlen von mehr als 20.000 pro Tag."

Dass die Zahl registrierter Neuinfektionen derart gestiegen ist, ergibt sich zum einen, da in den vergangenen Tagen so viele Tests wie an keinem Wochenende zuvor durchgeführt wurden. Zum anderen aber zeigt es, was Experten und Expertinnen in den vergangenen Wochen prognostiziert hatten: Nach den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten hat die fünfte Welle Österreich voll erwischt. Die ansteckendere Omikron-Variante hat die zuvor vorherrschende Delta-Variante längst abgelöst.