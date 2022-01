Nehammer: „Ein Lockdown ist kein Allheilmittel“

Wir sehen in den Niederlanden, dass dort trotz harten Lockdowns die Infektionszahlen wieder steigen. Mit einem Lockdown erreicht man maximal, dass man die Infektionsanstiege nach hinten verschiebt. Daher versuchen wir alles der Omikron-Wand entgegenzuhalten, damit die Geimpften so gut wie möglich ihre Freiheit leben können. Was wir jetzt auf jeden Fall verhindern müssen, ist ein Shutdown – einen komplett Stillstand im Land. Die Konsequenzen wären verheerend.

Die Kontrollen in den Shops können auch erst an der Kassa stattfinden. Schaut so eine Pandemiebekämpfung à la Österreich aus?

Alle Maßnahmen müssen so formuliert sein, dass sie auch anwendbar sind. Ich kann nicht von einem kleinen Handelsbetrieb mit einem Mitarbeiter verlangen, schon beim Eingang zu kontrollieren, wenn er alleine im Geschäft ist. Aber ich will, dass dennoch kontrolliert wird, damit es Konsequenzen gibt. Bei Shoppingcentern oder großen Handelsbetrieben sind die Kontrollen natürlich am Eingang durchzuführen.