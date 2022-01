Analyse: Wie der ÖVP-Chef 2022 das Ruder herumreißen kann

Mit 23 Prozent laut repräsentativer KURIER/OGM-Umfrage startete Bundeskanzler Karl Nehammer ins neue Jahr. Die SPÖ liegt zwar leicht vor der ÖVP, doch den weiteren Absturz der Türkisen konnte Nehammer fürs Erste stoppen.

Viel Zeit bleibt Nehammer aber nicht, das Ruder herumzureißen. Anfang 2023 stehen für die ÖVP gleich mehrere wichtige Landtagswahlen an. In Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten geht man zu den Wahlurnen. In Niederösterreich muss Johanna Mikl-Leitner die absolute Mehrheit verteidigen.