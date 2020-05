Nie wieder dick? Forscher Penninger entdeckt „Schlankmacher-Gen“

Ein Gen, das sich an- oder ausschalten lässt – und so das Körpergewicht kontrollieren: Klingt zu schön, um wahr zu sein, wird aber bereits erforscht. Der heimische Spitzenforscher Josef Penninger arbeitet nicht nur an einem Wirkstoff gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Mit einem internationalen Team forscht er an einem „Schlankmacher-Gen“.