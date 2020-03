Josef Penninger, der Virus-Jäger

Apropos: Kann man Menschen Klonen? Nein, sagt Penninger. Er meint das aus ethischen Gründen. Aber nicht nur. Denn die bisher geklonten Lebewesen wurden meist sehr rasch krank und sind gestorben.

Grund: die Körperzellen, die man zur Herstellung eines Klons (also eines Zwillingsbruders oder einer Zwillingsschwester) braucht, haben eine „molekulare Erinnerung“, erklärt Penninger. „Die Zelle weiß, wie alt sie ist und welche Krankheiten ihr Körper hatte. Deshalb werden Klone schneller alt und erkranken häufiger.“ Star Wars und all die anderen Science-Fiction-Filme, in denen es vor menschlichen Klonen nur so wimmelt, bleiben also Fantasie.

"Ich muss die Welt retten"

Das Licht der Welt erblickt Penninger 1964 im oberösterreichischen Gurten. Seine Eltern sind Nebenerwerbsbauern. Der Vater arbeitet im Hauptberuf bei der örtlichen Straßenmeisterei. „Ein schweres Leben“, sagt Penninger. Josef muss mithelfen. Kühe melken und das Heu einbringen. Genauso wie seine beiden Brüder. Der eine landet später bei der Eisenbahn, der andere wird technischer Zeichner.

Ab dem zehnten Lebensjahr besucht Josef das humanistische Gymnasium in Ried. Weil die Eltern jetzt auch noch einen Gasthof betreiben, bleibt ihnen für Kindererziehung keine Zeit mehr. Josef kommt auf ein Internat, was ihn betrübt.

Nur die Mathematik, die macht ihn glücklich. Er interessiert sich auch für Biologie. Aber von der DNA hört er in seiner Schulzeit nur einmal. Dafür jede Menge altes Griechenland und Platon.

Penninger ist ein mittelmäßiger Schüler. Und er ist aufsässig. Es droht ihm der Schulverweis, als er etwa in einem Aufsatz die russischen Anarchisten des 19. Jahrhunderts verherrlicht. „Das war natürlich unreflektiert“, weiß Penninger. In diesem Fall rettet ihn sein Mathematiklehrer vor dem Rausschmiss. Solche Erinnerungen stimmen Penninger sehr nachdenklich: „Es sind oft nur Kleinigkeiten, die das Leben entscheiden. Ohne meinen Mathe-Lehrer würde ich heute sicher nicht diesen Job machen.“

Kurz vor der Matura sitzt Penninger eines Tages im Rieder Stadtpark. Weil er die hübschen vorbeiflanierenden Mädchen ohnedies nicht anzusprechen wagt, hat er eine plötzliche Erleuchtung: „Ich muss die Welt retten.“

Also geht er nach Innsbruck und studiert Medizin. Durch Zufall kommt er zur Wissenschaft. Der Pathologe und Altersforscher Georg Wick sucht einen Studenten für ein Projekt. Penninger meldet sich. „Er hat nur gesagt, dass ich am nächsten Montag anfangen soll. So hat es begonnen.“ Jetzt kann er endlich seine ganzen Leidenschaften ausleben: Medizin, Mathematik, Biologie. „Es war mir völlig egal, ob ich damit jemals Geld verdiene oder nicht.“ Vor lauter Leidenschaft vergisst er sogar auf Weihnachten und steht im Labor statt unter dem Christbaum. „Meine Eltern waren da ziemlich sauer.“

Abstecher nach Übersee

Was Wissenschaft wirklich bedeutet, lernt er aber erst in Kanada kennen. Wieder spielt der Zufall die Hauptrolle. Er besucht regelmäßig einen Freund in Paris, Guido Kroemer.

An einer Bushaltestation lernt Penninger eines Tages ein Mädchen kennen. Die studiert in Toronto. „Also dachte ich mir: Gehst halt auch nach Toronto.“ Dort heuert er erfolgreich in einem Labor an. Die Beziehung mit dem Mädchen kühlt dafür rasch ab.

„Die hat einen Anwalt geheiratet. Geschieht ihr recht“, schmunzelt Penninger. „Aber ohne sie wäre ich nie nach Kanada gegangen.“ Später lernt Penninger in Toronto seine aus China stammende Frau kennen, mit der er drei Kinder hat.