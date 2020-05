Warum die Sirtfood-Diät von Adele nicht empfehlenswert ist

Und genau an diesem Punkt melden sich Kritiker, wie etwa auch die österreichische Ernährungswissenschafterin und Bloggerin (essenzielles.at) Eva Unterberger: „Das Geheimnis hinter der ,magischen‘ Sirtfood-Diät ist schlicht die negative Energiebilanz. Wer so wenige Kalorien isst, wie hier empfohlen wird, nimmt ganz automatisch ab.“ Die Inszenierung diene wohl in erster Linie dem Verkauf der Bücher, vermutet die Expertin.

Hier schlägt der Jojo-Effekt zu

Außerdem kommt ihrer Meinung nach Eiweiß in dem Ansatz zu kurz. Unterberger sieht die große Gefahr eines Jojo-Effekts: „Wie in der Mode gibt es auch bei Diäten jährlich neue Trends. Die meisten haben eines gemeinsam: Am Ende sind sie Unsinn und machen langfristig dicker, weil kaum jemand die starke Kalorienrestriktion lange durchhält. Ich bin gespannt, wie Adele in einem Jahr aussieht.“

Nach Ende der Diät lagert man schnell Fett ein

Laut verschiedenen Studien seien 19 von 20 Personen, die eine Crash-Diät wie diese durchführen, ein Jahr später schwerer oder zumindest gleich schwer wie davor.

Diese Methoden bewirken also im Laufe der Zeit eigentlich das Gegenteil: "Wird dann wieder normal gegessen wird, lagert der Körper aber vor allem Fett ein. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Ex-Diätler nicht nur schwerer sondern meist auch fetter sind als vor der Diät." Nachhaltig sei nur langsames Abnehmen.