Neue Abnehmkonzepte: Warum schnelle Diäten total out sind

Kein Jahr ohne neue Trend-Diät: Angelina Jolie hält sich angeblich mit der Shred-Diät, einem sechswöchigen Ernährungs- und Bewegungsprogramm, schlank. Und die Modezeitschrift Elle ruft Flexitarismus als angesagteste Diät aus, um Gewicht zu verlieren. Das ist insofern bemerkenswert, als Letzteres eher einem langfristigen Ernährungskonzept entspricht als einer Hungerdiät. Eine vorwiegend vegetarische oder vegane Ernährung wird dabei gelegentlich mit Fleisch und tierischen Produkten ergänzt.

Am Puls der Zeit liegt die Elle mit ihrer Prognose dennoch. Denn wenn sich so etwas wie eine Trend-„Diät“ ausmachen lässt, trifft das auf Ernährungskonzepte zu, die nicht auf sofortigen Gewichtsverlust ausgerichtet sind. Dieser Boom überrascht Katharina Bruner, Ernährungswissenschafterin in Oberösterreich, nicht. „Den Menschen wird stärker bewusst, dass man nur mit Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse etwas verändern kann.“

Kein Verzicht

Vielen kommt entgegen, dass es bei neuen Konzepten vorrangig nicht um Verzicht geht. Sondern etwa um das Senken des Insulinspiegels. Oder, dass die Energiedichte der Lebensmittel berücksichtigt wird.