Übergewicht: Welche Maßnahmen wirklich helfen

Keine Willenssache

Laut Ernährungsbericht sind 29 Prozent der Bevölkerung in Österreich übergewichtig und 12 Prozent adipös. "Man verliert beim Abnehmen immer auch Muskelmasse, das macht es von Diät zu Diät schwieriger", betont Gerhard Prager, Spezialist für "Adipositaschirurgie" an der MedUni / AKH Wien und wie Bankhofer beim Gesundheitstalk " Übergewicht" (siehe auch unten) am kommenden Donnerstag, 27.2., am Podium.