Datenanalyse: Mehr Todesfälle durch Chloroquin?

Trumps Werbung oder die ähnlich lautenden Lob-Hymnen von Brasiliens Präsident Bolsonaro waren allerdings nicht der Grund für die Weltgesundheitsorganisation WHO, eine Studie zu starten. Im Rahmen der großen „Solidarity“-Studie sollte der Nutzen des Wirkstoffs in der Covid-19-Therapie untersucht werden.

Nun verkündete die WHO das Ende: In der Vorwoche hatten Forscher der renommierten Harvard Medical School in Boston und des Universitätsspitals Zürich ihre Ergebnisse im renommierten Medizin-Fachjournal The Lancet veröffentlicht. Sie hatten die Daten von 96.000 Patienten, die in hunderten Spitälern weltweit mit Hydroxychloroquin oder Chloroquin behandelt worden waren, verglichen. Die Ergebnisse zeigten keine Vorteile für die Covid-19-Patienten. Im Gegenteil – das Sterberisiko erhöhte sich. Verantwortlich dafür scheinen laut den Forschern gravierende Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen zu sein.