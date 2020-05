Coronavirus: Studie zu Blutdrucksenkern gestartet

Hecking startete nun das erste SARS-CoV-2-Akutprojekt des Wissenschaftsfonds FWF, das mit 400.000 Euro gefördert wird. Ein Team aus Experten der MedUni Wien und des Wiener KFJ untersucht die Zusammenhänge zwischen Blutdruckregulation und Coronainfektion. Erste mechanistische Ergebnisse sollen bereits in wenigen Wochen vorliegen. Dass dies gelang, liegt an mehreren Faktoren. "Es waren schon Vorarbeiten im Gange, daher konnten wir die Studie rasch aufsetzen und einreichen. Der FWF hat sie auch extrem schnell bewilligt."

Im Detail geht es in der Untersuchung um Wirkstoffe, die auf das sogenannte Renin-Angiotensin-System (RAS), ein Hormonsystem, das den Blutdruck im Körper regelt, wirken. Hecking: "Bei den RAS-blockierenden Medikamenten gibt es mehrere Substanzklassen, die das RAS-System unterschiedlich beeinflussen." Zu diesem System zählt auch ACE2, das den Eintritt des Coronavirus in den menschlichen Körper ermöglicht. "Da das Coronavirus über ACE2 in Lungenzellen eindringt, könnte es sein, dass ACE2 dann herunterreguliert wird. Somit könnte Corona das RAS-System aus dem Gleichgewicht bringen."