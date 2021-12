Mediziner: "Warum Omikron kein Grund ist, sich unterkriegen zu lassen“

44 Omikron-Fälle in elf europäischen Ländern: Diese Zahl hat das Europäische Zentrum für Krankheitskontrolle (ECDC) in Stockholm Dienstagmittag veröffentlicht. Bei den meisten (aber nicht allen) handelt es sich um Reiserückkehrer. Wobei die Variante offenbar schon länger in Europa zirkuliert, als bisher bekannt war: In den Niederlanden konnte jetzt in zwei Proben vom 19. und 23. 11. die Variante nachgewiesen werden. Ursprünglich hielt man am 26. 11. in Amsterdam gelandete positiv getestete Südafrika-Passagiere für die ersten Fälle. Ob sich die früher Getesteten auch in Südafrika aufgehalten hatten oder Kontakte zu Reiserückkehrern hatten, ist noch nicht bekannt. Aber was weiß man sonst über Omikron anhand der bisherigen Daten aus Südafrika, aber mittlerweile auch aus vielen anderen Ländern mit ersten Fällen?