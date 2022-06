Maßnahme gegen Ärztemangel: Wenn die Ordination per Bus anrollt

Um 8.30 Uhr ist Ordinationsbeginn im „Medibus“ – heute, Dienstag, in Weißenborn, der kleinsten eigenständigen Gemeinde in Hessen.

Jeden Dienstag am Vormittag und jeden Donnerstag am Nachmittag hält der Medibus, die mobile Hausarztpraxis, in diesem Ort in Deutschland. An Bord sind ein Arzt, zwei Ordinationsassistentinnen und der Busfahrer. Dieser Tage wurde ein solcher „Gesundheitsbus“ nun erstmals in Österreich präsentiert.