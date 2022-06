Transplantation: "Einsatz von Schweineherzen früher als 3-D-Druck"

Werden Organe von Tieren, etwa Schweinen, früher kommen als gedruckte?

Ja, definitiv, diese sogenannte Xenotransplantation ist weit fortgeschritten. Die erste Transplantation eines Herzens eines genetisch veränderten Schweins Anfang Jänner in den USA in einen 57-jährigen Mann hat ja prinzipiell gut funktioniert. Aber der Patient war in einem sehr schlechten Zustand, und es gab auch sonst einige Probleme. So wird die Hypothese diskutiert, dass ein nicht entdecktes Schweinevirus die Abstoßung ausgelöst hat.

Was auch immer die Ursache war: Dass das Herz zwei Monate ohne Probleme gearbeitet hat, war für alle überraschend und bereits ein Durchbruch. Bei der internationalen Gesellschaft für Herz- und Lungentransplantationen, deren Präsident ich gerade bin, arbeiten wir gerade an Richtlinien für weitere klinische Studien mit Tierorganen.