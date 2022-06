Maximale Lebensdauer: Wie alt können Menschen tatsächlich werden?

Größer als 99 Prozent ist laut Forschern der University of Washington die Wahrscheinlichkeit, dass bis 2100 der Altersrekord der Französin Jeanne Calment – sie starb 1997 mit 122 Jahren – gebrochen wird. Ob in diesem Jahrhundert jemand 130 Jahre alt wird, da sind sich die Autoren einer 2021 erschienenen Studie mit einer angenommenen Wahrscheinlichkeit von nur 13 Prozent aber gar nicht mehr so sicher.