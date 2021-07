Mädchen kann wegen Covid-Zehen keine Schuhe mehr tragen

Schottische Behörde kennt keine Fälle

In der Zwischenzeit lernt Sofia, mit der Erkrankung zu leben: "Ich lege meine Füße in ein Fußbad mit warmem Wasser und Badesalz - das hilft ihnen manchmal, sich ein wenig zu beruhigen. Es ist ein bisschen beängstigend, weil ich nicht wirklich weiß, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft Dinge tun kann, die ich gerne tue."

Die schottische Gesundheitsbehörde Public Health Scotland sagt, dass ihnen keine Fälle gemeldet worden sind: "Covid-19 ist immer noch eine relativ neue Krankheit und es ist wichtig, dass wir unser Verständnis der Auswirkungen auf die Menschen weiter verbessern. Obwohl wir keine Daten zu diesem speziellen Symptom haben, behalten wir alle Aspekte im Auge, während sich das internationale Verständnis dieses Virus entwickelt."

In einem Interview mit dem Portal "Internisten im Netz" erklärte Matthias Schmuth, Direktor der Innsbrucker Univ.-Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie bezeichnet die Covid-Zehen als "umstrittenes Phänomen": "Eine Hypothese ist, dass insbesondere junge Menschen, die eine SARS-CoV-2 Infektion ohne Symptome durchmachen, die Covid-Zehen im Rahmen einer effizienten Reaktion des angeborenen Immunsystems gegen das Virus entwickeln. Aktuell sammeln wir diese Fälle und schauen uns das systematisch gemeinsam mit anderen Zentren im Rahmen einer Studie an. Wichtig ist, dass wir nicht - wie man das in der Anfangsphase der Pandemie gesehen hat - vorschnelle Rückschlüsse ziehen, sondern mit Hilfe sorgfältiger, wissenschaftlicher Arbeit Antworten finden. Es mag auch herauskommen, dass die Zehenverfärbungen gar nichts mit Covid zu tun haben."