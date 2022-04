Lebertransplantation bei Kindern: Warum meist die Eltern die Spender sind

Rund 200 Fälle von Kindern mit einer Hepatitis-Infektion unklarer Ursache sind bisher weltweit bekannt. Als Ursache diskutiert werden Infektionen mit Adeno- und/oder Coronaviren – der KURIER berichtete. Donnerstag wurde die erste Erkrankung aus Deutschland gemeldet. In Österreich sind weiterhin nur die Erkrankungen der zwei Kinder im St. Anna Kinderspital bestätigt, ihr Zustand ist stabil. 17 Kinder weltweit benötigten bisher deshalb eine Lebertransplantation. Sollte auch in Österreich eine Lebertransplantation bei einem Kind notwendig werden, würde diese am Transplantationszentrum der MedUni Innsbruck durchgeführt werden. Aber auch schon bisher gab es regelmäßig Lebertransplantationen bei Kindern.